بالمستندات.. وزارة الشباب والرياضة تسحب الطعن ضد مرتضي منصور

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أعلنت وزارة الشباب والرياضة، سحب الطعن على الحكم الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف قرار اللجنة الأولمبية باستبعاد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق ومنعه من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

وكانت المحكمة قضت في الدعويين المقامين من مرتضى منصور ضد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، بقبول الدعـويين شكلًا، وفي الموضـوع بإلغاء قـرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، فيما تضمنه من إيقاف المدعي عن مزاولة أي نشاط رياضى في مصر لمدة 4 سنوات.

وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.

وانتهت أزمات الزمالك إلى تعيين لجنة جديد قبل عدة أشهر برئاسة حسين لبيب، لحين موعد الانتخابات المقبلة، بعد تقدم اللجنة السابقة باستقالتها.