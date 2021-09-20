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ضبط شخصين لحيازتهما سلاح ناري ومخدرات بالجيزة

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ضبط شخصين لحيازتهما سلاح ناري ومخدرات بالجيزة ضبط شخصين لحيازتهما سلاح ناري ومخدرات بالجيزة

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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط شخصين لحيازتهما سلاحا ناريا وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الاتجار بالجيزة.

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام شقيقين، لأحدهما معلومات جنائية بالجيزة، بالاتجار فـى المواد المخدرة، متخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة «توك توك»، وبحوزتهما بندقية خرطوش، وكمية من مخدر البانجو، ومبلغ مالي و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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