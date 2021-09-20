ضبط متهم بإدارة مخزن للأسلاك الكهربائية بدون ترخيص

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تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (45500 متر سلك كهرباء – 410 لفة سلك كهرباء – 75 لفة سلك دش- 70 لفة سلك تليفون – 75 لوحة معدنية – 70 لفة سلك تليفون «وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها») بحوزة (صاحب مخزن أسلاك كهربائية- كائن بدائرة قسم شرطة الموسكي بالقاهرة) وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات من الأدوات الكهربائية بدون بيانات تفيد بلد المنشأ ومجهولة المصدر، مستخدماً علامة تجارية مملوكة للغير، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.