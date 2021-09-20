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«الدفاع عن مستشفى العباسية» تطالب بسرعة تجهيز «حلوان للصحة النفسية» لتقوم بدورها

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«الدفاع عن مستشفى العباسية» تطالب بسرعة تجهيز «حلوان للصحة النفسية» لتقوم بدورها «الدفاع عن مستشفى العباسية» تطالب بسرعة تجهيز «حلوان للصحة النفسية» لتقوم بدورها

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أعلنت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية، عن رصدها إخلاء مستشفى حلوان للصحة النفسية، من المرضى يوم 23 أغسطس الماضي، وذلك على إثر أعطال في شبكات الكهرباء والمحول الكهربائي، وحدوث خلل كهربائي أضر ببعض أقسام المرضى أعقبه مشاكل في إنتظام التيار الكهربائي.

وأضاف بيان الجبهة: «حيث نقلت الأمانة العامة للصحة النفسية، مرضى المستشفى إلى مستشفى الخانكة للصحة النفسية، وعددهم 89 مريض، ومريضة 50 رجل، و34 سيدة، و5 مراهقين، إلى جانب بعض المرضى الذين تسلمهم ذويهم خوفًا عليهم».

وتابع: «وإذ تؤكد جبهة الدفاع أن مشروع توريد وتركيب لوحات الضغط المنخفض، والمتوسط وشبكة الكهرباء العمومية وتوريد محول كهربائي، هو مشروع حديث تم تنفيذه على ثلاثة مراحل بدأت في 2012 واكتملت في 2020، وأنه في ظل العجز الشديد في أسرة المرضى النفسيين، فإن عدم قيام الأمانة العامة للصحة النفسية منذ تاريخ إخلاء المرضى بإتخاذ الإجراءات لإصلاح أعطال الكهرباء يثير الريبة».

وأختتم:«لذا فإن جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية تطالب الجهات الرقابية بالتحقيق في أعطال الكهرباء التي تم تنفيذها حديثًا، كما تطالب الجبهة وزيرة الصحة بالتوجيه والمتابعة نحو سرعة تجهيز مستشفى حلوان للصحة النفسية لتقوم بدورها في إستقبال المرضى وتقديم خدمات الصحة النفسية».

المصرى اليوم

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