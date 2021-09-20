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تعذر نقلها.. فريق طبي يقطع 200 كم من الطائف لتربة منقذًا حاملًا ومولودها

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تعذر نقلها.. فريق طبي يقطع 200 كم من الطائف لتربة منقذًا حاملًا ومولودها تعذر نقلها.. فريق طبي يقطع 200 كم من الطائف لتربة منقذًا حاملًا ومولودها
"الحميدان": لدينا خطط للتعامل مع مثل هذه الحالات الحرجة.. حالتهما مستقرة

تعذر نقلها.. فريق طبي يقطع 200 كم من الطائف لتربة منقذًا حاملًا ومولودها

قطع فريق طبي من مجمع الملك فيصل بالطائف، مسافة 200 كم لإنقاذ سيدة "حامل" لصعوبة نقلها، وبدأت القصة بتلقي المجمع بلاغًا من مستشفى تربة العام، عن وجود مريضة تعاني من ولادة مبكرة مع مضاعفات عالية الخطورة، ويصعب التعامل معها أو نقلها، ويتطلب الأمر تواجد فريق استشاري متخصص.

وعلى الفور، تم التوجيه بتشكيل فريق "التدخل السريع" والمكون من عدد 2 استشاري نساء وتوليد وطبيب أطفال حديثي الولادة، وسيارة إسعاف عالية التجهيز.

وبوصول الفريق إلى مستشفى تربة العام، باشر الفريق بشكل فوري إجراء عملية جراحية استمرت 3 ساعات تكللت بالنجاح، وتم تأمين سلامة الأم والمولود ومن ثم نقلهما إلى مستشفى النساء والولادة والأطفال بواسطة الفريق الطبي الاستشاري لاستكمال العلاج والاطمئنان على صحتهما.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان، أن حالة الأم والمولود مستقرة ولله الحمد؛ لافتًا إلى أن هناك خططًا للتعامل مع مثل هذه الحالات بالتنسيق فيما بين المستشفيات وإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي؛ في سبيل المسارعة إلى تحريك فِرَق طبية متخصصة للتعامل مع الحالات التي تستدعي التدخل في أي وقت من الأوقات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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