أخبار عاجلة

جولة عبر المناظر الخلابة والحيوانات النادرة في ألاسكا -
ماذا يخطر بباله عند ذكر الوطن؟.. موظف بـ"حشود الحرم": خدمة الزوّار تسعدني -
"صحة الرياض" تعلن البدء في تقديم خدمة تنظير الجهاز الهضمي بمستشفى عفيف -
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل تستمر حتى 7 مساءً -
واس تُطلق شريطاً إخبارياً لأسعار الأسهم السعودية والعملات والمعادن والنفط والغاز على موقعها -
"أمن الطرق" يحذّر من تداعيات الرياح النشطة وتدني الرؤية بالرياض -
جدة.. "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة" تنظم مسيرة حب بمناسبة اليوم الوطني 91 -
عَمَلٌ غير مسبوق.. "مرات" تنتج فيلمًا معبرًا عن "السلام الملكي" -
"صحة الرياض" تعلن البدء في تقديم خدمة تنظير الجهاز الهضمي بمستشفى عفيف -
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل تستمر حتى 7 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الزكاة والضريبة والجمارك" تدشّن هويتها الجديدة.. تعكس دورها في حماية الوطن وأمنه

Print
"الزكاة والضريبة والجمارك" تدشّن هويتها الجديدة.. تعكس دورها في حماية الوطن وأمنه "الزكاة والضريبة والجمارك" تدشّن هويتها الجديدة.. تعكس دورها في حماية الوطن وأمنه
الهيئة تسعى من خلال رؤيتها أن تكون نموذجاً عالمياً من خلال تحقيق أهدافها الإستراتيجية

دشّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمقرها، اليوم الإثنين، هويتها الجديدة التي جاءت لتعكس في مفهومها الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة نحو الإسهام في حماية وأمن الوطن ومقدراته، ودورها في تنمية وازدهار الاقتصاد الوطني، في ظل تكاتف المجتمع من الأفراد والقطاعَيْن العام والخاص.

تأتي الهوية الجديدة متوافقة في دلالاتها مع سعي الهيئة المتواصل نحو بناء جهة فعالة ذات كفاءة عالية، تُسهم في التنمية الاقتصادية، وتُعزز من إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتعمل على تيسير التجارة عبر الحدود.

وتسعى الهيئة من خلال رؤيتها أن تكون نموذجاً عالمياً في إدارة الزكاة والضرائب والجمارك، وذلك من خلال تحقيق أهدافها الإستراتيجية التي تُركز على تعزيز الجانب الأمني، ورفع نسبة الامتثال، والالتزام ودعم التنمية الاقتصادية وتيسير التجارة.

يُشار إلى أن تدشين هوية الهيئة يأتي بعد صدور قرار مجلس الوزراء الصادر في مايو الماضي، الخاص بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك تحت مسمى (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)، الذي جاء بهدف توحيد جهود كلا القطاعين تحت مظلة واحدة، مما يُسهم في رفع فاعلية الأداء وكفاءة الإنفاق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ماذا يخطر بباله عند ذكر الوطن؟.. موظف بـ"حشود الحرم": خدمة الزوّار تسعدني

ماذا يخطر بباله عند ذكر الوطن؟.. موظف بـ"حشود الحرم": خدمة الزوّار تسعدني

"صحة الرياض" تعلن البدء في تقديم خدمة تنظير الجهاز الهضمي بمستشفى عفيف

"صحة الرياض" تعلن البدء في تقديم خدمة تنظير الجهاز الهضمي بمستشفى عفيف

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل تستمر حتى 7 مساءً

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل تستمر حتى 7 مساءً

واس تُطلق شريطاً إخبارياً لأسعار الأسهم السعودية والعملات والمعادن والنفط والغاز على موقعها

واس تُطلق شريطاً إخبارياً لأسعار الأسهم السعودية والعملات والمعادن والنفط والغاز على موقعها