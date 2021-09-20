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82 % نسبة صلح الدعاوى العمالية واسترداد 91 مليون ريال بالشرقية

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82 % نسبة صلح الدعاوى العمالية واسترداد 91 مليون ريال بالشرقية 82 % نسبة صلح الدعاوى العمالية واسترداد 91 مليون ريال بالشرقية
التويجري كرّم 10 موظفين بالمنطقة حقّقوا أعلى نسب في التصالح

82 % نسبة صلح الدعاوى العمالية واسترداد 91 مليون ريال بالشرقية

قام مدير عام التسوية الودية في وكالة الشؤون العمالية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز التويجري؛ بتكريم أعلى (١٠) موظفين بالمنطقة الشرقية المتميزين في تحقيق نسبة الصلح بالتسوية وتسليمهم شهادات شكر وتقدير على تميزهم.

حضر التكريم بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية مدير عام فرع الوزارة عبدالرحمن المقبل، ومساعده لقطاع العمل.

وأكّد التويجري؛ على " قدرة وتمكن الموظفين في المنطقة الشرقية من معالجة الدعاوى العمالية وإدارة جلسات الصلح بين طرفَي النزاع بمهارة تفاوضية عالية وبشكلٍ احترافي، الأمر الذي قلل من تدفق القضايا للمحاكم العمالية بالوصول إلى أعلى نسبة صلح بين أطراف الدعوى- إلكترونياً عبر الاتصال المرئي.

وأضاف التويجري "هؤلاء الموظفون يستحقون التكريم لأنهم أسهموا في ارتفاع نسبة الصلح على مستوى المنطقة؛ لافتاً إلى أنه فخورٌ بهم وجميع الزملاء المصلحين على مستوى المملكة الذين يبذلون جهوداً يشكرون عليها وهم مستشعرون أهمية عملهم ودوره في الإصلاح.

وحول الدعاوى العمالية الواردة خلال النصف الأول ٢٠٢١ للمنطقة الشرقية، قال "بلغ عدد الدعاوى الواردة ٢١٣٣٥ دعوى، بنسبة صلح ٨٢% من إجمالي العدد، أما المبالغ المستردة لمستحقيها ٩١.١٥٢.٢٧٤ ريالاً ، بعدد مصلحين تولوا القضايا السابقة ٦٦ مُصلحاً على مستوى المنطقة الشرقية".

بدوره، ثمّن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل؛ زيارة مدير عام التسوية في المملكة، وحرصه على لقاء الموظفين ودعمهم، معبراً عن فخره بجهود منسوبي المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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