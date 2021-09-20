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«ليمون فاسد».. ضبط مصنع «عصير» لاستخدامه مواد تصنيع منتهية الصلاحية بالمنوفية

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«ليمون فاسد».. ضبط مصنع «عصير» لاستخدامه مواد تصنيع منتهية الصلاحية بالمنوفية «ليمون فاسد».. ضبط مصنع «عصير» لاستخدامه مواد تصنيع منتهية الصلاحية بالمنوفية

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تمكنت مباحث بمحافظة المنوفية من ضبط المدير المسؤول عن مصنع للعصائر بتهمة حيازته كميات كبيرة من مستلزمات الإنتاج التي تستخدم في تصنيع العصائر منتهية الصلاحية وغير الصالحة للإستهلاك الآدمى.

وأكدت معلومات قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية قيام المدير المسؤول عن مصنع للعصائر بالمنوفية بحيازة كميات كبيرة من مستلزمات الإنتاج التي تستخدم في تصنيع العصائر منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته 7،200 طن خام ليمون يتسخدم في تصنيع العصائر معبأ داخل براميل منتهى الصلاحية وغير صالح للإستهلاك الآدمى و1000 لتر سولار مدعم يستخدم في غير الغرض المخصص له بدون تصريح من الجهات المختصة و2 طن مازوت مجهول المصدر .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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