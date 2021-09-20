مصرع وإصابة 7 أشخاص في تصادم «تروسيكل» بشجرة في المنيا

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لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين، إثر وقوع حادث اصطدام تروسيكل بشجرة بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفى العام، وتقرر التحفظ على جثث الضحايا تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع 3 أشخاص وإصابة 4 أخرين نتيجة اصطدام تروسيكل بشجرة تقع أمام المجرى المائي للترعة البدرمانية بين قريتي أولاد مرجان والبدرمان بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا.

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث، ونقل المصابين للمستشفى العام، وتقرر التحفظ على جثث الضحايا بمشرحة مستشفى ديرمواس العام، وباشرت النيابة العامة التحقيق، وقررت التصريح بدفن الجثث لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، حسب تقرير مفتش الصحة بمركز ديرمواس وتحريات المباحث، وجري إسعاف المصابين وتلقيهم العلاج اللازم.