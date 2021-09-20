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غدا.. وزير العدل يفتتح مجمع محاكم شمال دمنهور الجديد

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غدا.. وزير العدل يفتتح مجمع محاكم شمال دمنهور الجديد غدا.. وزير العدل يفتتح مجمع محاكم شمال دمنهور الجديد

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​​يستقبل اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، غداً الثلاثاء، المستشار عمر مروان، وزير العدل، لافتتاح مجمع محاكم شمال دمنهور الجديد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ، بتطوير المحاكم وتهيئة بيئة العمل المناسبة للقضاة والمواطنين، ويبدأ العمل بالمجمع اعتباراً من ٢ أكتوبر المقبل.

يضم مجمع المحاكم الجديد مقراً لمأمورية الاستئناف العالي بدوائرها الجنائية والمدنية، وقاعات لدوائر محكمة شمال دمنهور الابتدائية وجزئياتها، ومكتباً أمامياً لخدمة المتقاضين، ومكتباً للنيابة العامة، واستراحة للمحامين، ومأمورية شهر عقاري وفرع توثيق مطوراً.

وجدير بالذكر أن مجمع المحاكم الجديد تم إنشاؤه بنظام المباني سابقة التجهيز، واستغرق بناؤه حوالي ٨ أشهر، وروعي في تصميمه احتياجات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وقد تم إمداد قاعاته بالوسائل اللازمة للعمل بنظامي التقاضي وتجديد الحبس الاحتياطي عن بعد تماشياً مع خطة التقنية بوزارة العدل.

المصرى اليوم

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