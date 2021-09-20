أخبار عاجلة

جولة عبر المناظر الخلابة والحيوانات النادرة في ألاسكا -
ماذا يخطر بباله عند ذكر الوطن؟.. موظف بـ"حشود الحرم": خدمة الزوّار تسعدني -
"صحة الرياض" تعلن البدء في تقديم خدمة تنظير الجهاز الهضمي بمستشفى عفيف -
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل تستمر حتى 7 مساءً -
واس تُطلق شريطاً إخبارياً لأسعار الأسهم السعودية والعملات والمعادن والنفط والغاز على موقعها -
"أمن الطرق" يحذّر من تداعيات الرياح النشطة وتدني الرؤية بالرياض -
جدة.. "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة" تنظم مسيرة حب بمناسبة اليوم الوطني 91 -
عَمَلٌ غير مسبوق.. "مرات" تنتج فيلمًا معبرًا عن "السلام الملكي" -
"صحة الرياض" تعلن البدء في تقديم خدمة تنظير الجهاز الهضمي بمستشفى عفيف -
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل تستمر حتى 7 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

اتحاد الإعاقات الذهنية يحذر من استخدام شعاره الرسمي وشعار احتفالية «قادرون باختلاف»

Print
اتحاد الإعاقات الذهنية يحذر من استخدام شعاره الرسمي وشعار احتفالية «قادرون باختلاف» اتحاد الإعاقات الذهنية يحذر من استخدام شعاره الرسمي وشعار احتفالية «قادرون باختلاف»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حذر الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، من استخدام شعار الاتحاد الرسمي، أو شعار احتفالية «قادرون باختلاف»، التي ينظمها في 24 ديسمبر من كل عام، تحت رعاية وبحضور فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح ، وبالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي.

وأعلن الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، المشهر برقم (٢٣٠لسنة ٢٠١٤) باللجنة الأوليمبية المصرية، اليوم الإثنين، أنه الجهة الوحيدة المالكة للعلامة التجارية «قادرون باختلاف» لافتا إلى أنه يحذر الكافة، من المساس بأي شكل من الأشكال بالعلامة التجارية أو الشعار التجاري الخاص بها، أو بالاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بجميع مقوماته ومكوناته، ويحذر الاتحاد، من الادعاء بأي شكل من الأشكال، بوجود أي علاقة لأي أشخاص أو كيانات أخرى، بهذا الشعار والإسم التجاري، حيث إنهما مودعان لدى مكتب العلامات التجارية المصري، التابع لجهاز تنمية التجارة الداخلية، ويتمتعان بالحماية القانونية.

وأكد الاتحاد، أنه رصد في الفترة الأخيرة، بعض الأشخاص والكيانات، التي تستغل شعار الاتحاد وقادرون باختلاف، والعلامات التجارية الخاصة بهما، وتحاول تضليل بعض الجهات للحصول على دعم ورعاية مالية منهم، وسيقوم الاتحاد باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضدهم لحفظ حقوقه.

وأكد الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، في بيانه، أن أي تعرض لهذه العلامة التجارية أو الشعار، سيضع مرتكبه تحت طائلة المسئولية المدنية والجنائية، وفقاً لنصوص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصرية رقم 82 لسنة 2002.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزيرة الصناعة: مصر بقيادة السيسي عادت إلى أفريقيا وأعادت القارة إليها

وزيرة الصناعة: مصر بقيادة السيسي عادت إلى أفريقيا وأعادت القارة إليها

السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس أوكرانيا

السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس أوكرانيا

الفلاحين: 2021 هو «عام القطن» بامتياز بفضل الرئيس السيسي

الفلاحين: 2021 هو «عام القطن» بامتياز بفضل الرئيس السيسي

«حد يصدق إننا نشق الجبل».. ماذا قال السيسي للعاملين بالأسمرات والطريق الدائري (فيديو)

«حد يصدق إننا نشق الجبل».. ماذا قال السيسي للعاملين بالأسمرات والطريق الدائري (فيديو)