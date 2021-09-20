أحمد كشك «مهندس مقاولات» في مسلسل «60 دقيقة»

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عبر الفنان أحمد كشك عن سعادته بالعمل مع المخرجة مريم أحمدي من خلال مسلسل «60 دقيقة»، مؤكداً أنها مخرجة تعشق التفاصيل وتحب الممثلين الذين يعملون معها وتفتح لهم باب من الحب من أجل أن يظهر العمل للمتلقي على أكمل وجه وهذه من أهم صفاتها، مشيرا إلى أنه يقدم شخصية المهندس «حسن» الموظف بأحد شركات المقاولات، ومؤكداً أنها تجربة مختلفة تماماً عليه، وبعيدة كل البعد عما قدمه من قبل من أعمال درامية.

وأضاف كشك في تصريحات صحفية له اليوم، أنه فور قراءته للسيناريو الذي كتبه المؤلف محمد هشام عبيه، لم يتردد لحظة قائلاً :«واحد من أهم المؤلفين المتواجدين حالياً ومن أشطر من يقدموا تلك النوعية من الدراما، خاصة أنه قدم العام الماضي مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة»، ومؤكداً أنه سعيد بالعمل للمرة الثانية مع الفنانة ياسمين رئيس بعد أن شاركها في مسلسل «ملوك الجدعنة» والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وقام ببطولته ايضاً الفنان مصطفي شعبان والفنان عمرو سعد، واصفا العمل مع ياسمين رئيس بالممتع، فيما وجه الشكر إلى شركة Cedars art Production المنتجة لمسلسل «30 دقيقة»، على الثقة التي منحت له .

يذكر أن مسلسل «60 دقيقة» من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج مريم أحمدي، ومن إنتاج Cedars art Production، وهو من بطولة كل من ياسمين رئيس، ومحمود نصر، وشيرين رضا، وسوسن بدر، وخالد كمال، وفاطمة البنوي، ومها نصار، وعدد كبير من ضيوف الشرف.