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هانيا الحمامي لـ«المصري اليوم»: «هدفي التتويج ببطولة العالم للاسكواش»

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هانيا الحمامي لـ«المصري اليوم»: «هدفي التتويج ببطولة العالم للاسكواش» هانيا الحمامي لـ«المصري اليوم»: «هدفي التتويج ببطولة العالم للاسكواش»

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صعدت هانيا الحمامي، لاعبة الوطني ونادي وادي دجلة للاسكواش، من المركز السابع إلى المركز الخامس عالميًا، وفق تصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش للشهر الحالي.

وذلك بفضل البطولات العديدة التي حصلت عليها، إذ توجت صاحبة الـ21 عام ببطولة «Slaight Music Granite» المفتوحة عام 2017، وبطولة «Edinburgh Sports Club Open»، وفازت ببطولة «بلاك بول المفتوحة للسيدات» عام 2020، كما توجت ببطولة «مانشستر المفتوحة للسيدات» عام 2021، لتصبح ثاني أصغر فائزة بالبطولة، وشاركت الحمامي في العديد من البطولات الدولية أخرها بطولة المفتوحة للاسكواش والتي أقيمت على سفح الأهرامات خلال الأسبوع الماضي.

وفي حوار هانيا الحمامي لـ «المصري اليوم» قالت: «بدأت العب اسكواش في سن 10 سنوات، وشعرت أنه مكاني المناسب»

هانيا الحمامي - لاعبة اسكواش

وأضافت: «أسرتي لها الدور الأكبر في إنجازاتي.. فقد وفروا لي الدعم اللازم ماديًا ومعنويًا منذ الصغر وحتى الان»

وتابعت: «وكان لمدربيني دور كبير في مسيرتي الرياضية وعلى رأسهم الكابتن هيثم عفت»

وعن التحديات التي تواجه اللاعبين واللاعبات قالت هانيا: «واجهت تحديات كثيرة أبرزها الإصابات، وخسارة بعض المباريات التي سببت لي الاحباط ولكني استطعت التغلب عليها بدعم أهلي ومدربيني»

وتابعت: «كنت أحاول تنظيم وقتي بين الدراسة والرياضة طوال الوقت، وأنا أدرس في الجامعة الأمريكية حاليًا»

وأكدت الحمامي: «هدفي الوصول إلى التصنيف الأول عالميًا والتتويج ببطولة العالم للاسكواش»

وعن أندية وادي دجلة قالت: «سعيدة بالانضمام لنادي وادي دجلة وهو بالنسبة لي مصنع الأبطال»

هانيا الحمامي - صورة أرشيفية

وأكدت هانيا الحمامي، أنها تسعى بقوة لتحسين مركزها بالتصنيف العالمي للاسكواش خلال الفترة المقبلة من خلال المشاركة في بطولات دولية، متمنية حصد العديد من البطولات لرفع اسم مصر عاليًا، وتحقيق المزيد من الإنجازات لأندية وادي دجلة والمنتخب الوطني.

المصرى اليوم

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