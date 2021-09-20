ضبط شخصين بالجيزة لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الإتجار

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام من ضبط شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بالجيزة لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة ، متخذان من دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

حال إستقلالهما سيارة "ملك وقيادة الأول" بدائرة القسم ، وبحوزتهما 49 طربه لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهواتف للإتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما .