«تأمين قناة السويس»: ضبط 895 شيشة إلكترونية ومستلزماتها محظور إستيرادها

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واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم تهريب البضائع المحظور دخولها للبلاد.

قالت الداخلية في بيان اليوم الأثنين: «في إطار جهود أجهزة الوزارة المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تهريب البضائع المحظور دخولها البلاد لإضرارها بالإقتصاد القومى للبلاد،فقد أكدت معلومات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن النافذ قيام (إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة بورسعيد) بإستيراد حاوية مشمولها (ملابس وأحذية) واردة من إحدى الدول إلى ميناء غرب بورسعيد البحرى، وأن الحاوية تحتوى على أصناف مخالفة لما هو وارد بالمستندات ومحظور دخولها البلاد إلا بعد الحصول على موافقات من الجهات المختصة»

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الحاوية في حضور (مفوض من قبل صاحب الشأن)، وقد أسفرت أعمالها عن ضبط (4) طرود بداخلهم (895) شيشة إلكترونية ومستلزماتها والمحظور إستيرادها، وبسؤال الأخير أقر بصحة واقعة الضبط، وأن البضائع المخالفة تم شحنها عن طريق الخطأ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية«.