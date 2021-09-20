لإجراء الصيانة.. فصل التيار الكهربائي عن بعض قرى كفر شكر

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اعلن الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية عن فصل التيار الكهربائي اليوم وغدا على قري كفر على شرف الدين وكفر منصور وكفر عامر بهدف صيانة وإصلاح الأعمدة الكهربائية والأسلاك ورفع كفاءة الإنارة إستعدادا لفصل الشتاء لمواجهة أي ظروف طارئة تحدث نتيجة حدوث هطول الامطار وسوء الأحوال الجوية

قال رئيس مركز ومدينة كفر شكر في بيان عبر صحة مجلس المدينة الرسمية «فيس بوك» أنه يوجد خطة يتم العمل بها منذ فترة تستهدف إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة إستعدادا لفصل الشتاء وتغيير الأسلاك المتهالكة وصيانة واصلاح الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدينة وقرى الوحدات المحلية التابعة لخدمة المواطنين

وفى السياق تابع رئيس المدينة حملة نظافة عامة ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع والطرق والميادين والمقالب الفرعية والمقلب الوسيط ونقلها إلى المقلب العمومى حيث تم رفع مايقرب 430 طن قمامة وذالك بواسطة عمال ومعدات مجلس المدينة

وأوضح الدكتور بكر عبدالمنعم أننا نستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتوفير بيئة نظيفة خالية من التلوث والقمامة من خلال المتابعة الجيدة والمستمرة لمنظومة النظافة وسيارات جمع القمامة بصفة دورية ومنتظمة