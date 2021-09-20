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وزير الخارجية يشارك في جلسة نقاش مع نخبة باحثين ومفكرين في الهند

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وزير الخارجية يشارك في جلسة نقاش مع نخبة باحثين ومفكرين في الهند وزير الخارجية يشارك في جلسة نقاش مع نخبة باحثين ومفكرين في الهند
في مؤسسة أبحاث الرصد "ORF".. وبمشاركة رئيسها صنجوي جوشي

وزير الخارجية يشارك في جلسة نقاش مع نخبة باحثين ومفكرين في الهند

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في جلسة نقاش مع نخبة من الباحثين والمفكرين في مؤسسة أبحاث الرصد "ORF، بمشاركة رئيس المؤسسة صنجوي جوشي؛ وذلك خلال زيارته لجمهورية الهند الصديقة.

وتَطرقت جلسة النقاش إلى العديد من الموضوعات التي تهم البلدين الصديقين، ومنها الدور الريادي للبلدين في دول مجموعة العشرين، والتنسيق المشترك بين البلدين لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

كما استعرضت جلسة النقاش إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن مبادرتي " الخضراء والشرق الأوسط الأخضر"، اللتين تأتيان انطلاقًا من دور المملكة الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة، واستكمالًا لجهودها لحماية كوكب الأرض والحد من تدهور الأراضي وحماية الشعب المرجانية.

وتناولت جلسة النقاش أيضًا التطورات المتسارعة في المملكة العربية السعودية في ضوء رؤية 2030 ومنها مشاريع الطاقة المتجددة والاهتمام بالاستثمار في التقنية.

وحضر جلسة النقاش سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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