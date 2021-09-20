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القيادة تهنئ رئيس أرمينيا بذكرى استقلال بلاده

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القيادة تهنئ رئيس أرمينيا بذكرى استقلال بلاده القيادة تهنئ رئيس أرمينيا بذكرى استقلال بلاده
تمنت له السعادة وللشعب الصديق اطراد التقدم

القيادة تهنئ رئيس أرمينيا بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس أرمين سركيسيان، رئيس جمهورية أرمينيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية أرمينيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس أرمين سركيسيان، رئيس جمهورية أرمينيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له؛ راجيًا لحكومة وشعب جمهورية أرمينيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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