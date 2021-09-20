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"لماذا يلحدون؟!" مسابقة تشجيعية بالأزهر

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"لماذا يلحدون؟!" مسابقة تشجيعية بالأزهر "لماذا يلحدون؟!" مسابقة تشجيعية بالأزهر

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أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن إجراء مسابقة تحت عنوان "لماذا يلحدون؟!"، تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وذلك لمواجهة انتشار الالحاد والانحرافات الفكرية .

وقال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن المسابقة تهدف إلى مواجهة الانحرافات الفكرية التي باتت تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، وتبصير المجتمع بما ينشر ويبث من مفاهيم عقائدية هدامة، في مقابل تشجيع الأفكار الهادفة البناءة الساعية لإصلاح المجتمع، وفتح منصة للتفاعل المثمر بين الأزهر الشريف وطوائف المجتمع وهيئاتها.

وأوضح أمين مجمع البحوث الإسلامية أن الجوائز النقدية للمسابقة تتراوح بين ١٠٠٠٠ ، ١٢٠٠٠، و١٥٠٠٠، و٢٠٠٠٠إلى ٢٥٠٠٠ جنيه ، حسب الأعمال المقدمة، حيث ترتكز المسابقة على محورين أساسيين، أولهما الأعمال الكتابية التي تدور حول طرق ووسائل معالجة ظاهرة الإلحاد، من خلال تقديم البحوث العلمية، أو القصص القصيرة، أو قصص الأطفال، أو القصائد الشعرية، أو المسرحيات، أو السيناريوهات والحوارات أو المجلات.

وأضاف عياد : يعتمد المحور الثاني للمسابقة على الأعمال التصويرية أو التسجيلية كالأفلام التسجيلية الوثائقية، والفيديوهات الدعوية، والبرامج الحوارية، والرسوم المتحركة "الموشن جرافيك".

وأشار الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إلى أن المسابقة تستهدف تأصيل روح الإيمان بالله تعالى، وتبصير المجتمع بما يُنْشَرُ ويُبَثُّ من مفاهيم عقائدية هدّامة، وتشجيع الأفكار الهادفة البنَّاءة الساعية لإصلاح المجتمع، وتقديم الحلول الجذرية لما يواجهه من قضايا ومشكلات، وذلك من خلال النوافذ والقنوات المشروعة، بالإضافة إلى فتح منصة للتفاعل المثمر بين الأزهر الشريف وطوائف المجتمع وهيئاته.

وأوضح أمين مجمع البحوث الإسلامية أنه على من يرغب المشاركة في أحد فروع المسابقة الاطلاع على الشروط والضوابط على الرابط الخاص بالمسابقة في بوابة الأزهر الإلكترونية، https://www.azhar.eg/whyatheism/index.htm

أو تسلم المشاركة باليد في الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية (شارع الطيران بمدينة نصر)، علمًا بأن آخر موعد لتلقي المشاركات ١/ ١٢ / ٢٠٢١ م .

المصرى اليوم

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