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استئناف محاكمة 19 متهما في أحداث شغب شرطة مطاي بالمنيا

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استئناف محاكمة 19 متهما في أحداث شغب شرطة مطاي بالمنيا استئناف محاكمة 19 متهما في أحداث شغب شرطة مطاي بالمنيا

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استأنفت محكمة جنايات المنيا، جلسات إعادة محاكمة 19 متهما، بينهم متهمين اثنين محبوسين احتياطيا، و17 مفرج عنهم، لتورطهم في أحداث اقتحام وحرق شرطة مطاي، وقتل العميد مصطفي العطار، نائب المأمور، عقب فض اعتصام رابعة العدوية، سبق معاقبتهم بأحكام ما بين المؤبد والمشدد.

عقدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سليمان الشاهد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل شعبان، واحمد عبدالعزيز، واحمد حنفي، وأمانة سر، محمد مصطفي هارون، على حسن، جلساتها وسط إجراءات أمنية ووقائية من وباء كورونا المستجد، حيث استعرضت القضية، والحكم الصادرة.

كانت محكمة جنايات المنيا، قد عاقبت المتهمين بالسجن المؤبد والمشدد، قبل 5 سنوات، وقد تم القبض على المتهمين، وإعادة إجراءات محاكمتهم، حيث تم الإفراج عنهم، وحبس 2 احتياطي على ذمة القضية.

المصرى اليوم

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