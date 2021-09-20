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محمود محيي الدين: دعم الرئيس للفنانين قرار تاريخي

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محمود محيي الدين: دعم الرئيس السيسي للفنانين قرار تاريخي محمود محيي الدين: دعم الرئيس للفنانين قرار تاريخي

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أشاد الدكتور محمود محيي الدين، الباحث في شؤون الأمن الإقليمي، بقرار الرئيس عبد الفتاح ، بشمول الفنانين ببرامج الحماية التأمينية.

وتابع محيي الدين خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد «قرار الرئيس السيسي تقدير كبير لأهل الفن والإبداع بمصر، خاصة في ظل أهمية دور القوى الناعمة للحفاظ على الثقافة الوطنية وحمايتها من الاختراق»، مشيرا إلى أن قرار الرئيس السيسي بمثابة أول خطوة على مدار الستين عاما الماضية لحماية أهل الفن.

وأضاف الباحث في شؤون الأمن الإقليمي «يجب على أهل الفن تنسيق صفوفهم الآن»، مطالبا بإعادة تصنيف قطاعات العمل الإبداعي داخل النقابات الفنية.

المصرى اليوم

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