12 ساعة يوميا.. انطلاق أتوبيس «لقاح كورونا» بمدن وقرى المنيا

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وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن فرق التواصل المجتمعي بوزارة الصحة، تم تدريبهم على أعلى مستوى لتقديم التوعية ويرتدون زيًا مخصصًا، ومزودين بأجهزة «تابلت» لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات، مؤكدًا أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاح، مشيرًا إلى تجهيز عدد من مراكز الشباب بالمحافظة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح.

ينطلق بدءا من اليوم الاثنين، الأتوبيس الخاص بوزارة الصحة، لتوعية وتسجيل المواطنين للقاح كورونا، جميع مراكز وقري المحافظة لمدة شهر الصحة لتقديم التوعية للمواطنين بأهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، شهد مساء الاحد، انطلاق فعاليات حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن»، بمنطقة كورنيش النيل والتي تنظمها وزارة الصحة والسكان، وتستمر على مدار شهر بالمحافظة، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، حيث جاب الأتوبيس مناطق الجامعة وشلبي والحبشي ثم منطقة الكورنيش.

تابع المحافظ، بدء سير عمل الأتوبيس من منطقة الكورنيش، لتسجيل المواطنين للقاح وذلك بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، ومندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وناشد محافظ المنيا، المواطنين بالإسراع في التسجيل للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وأكد أنه تم تخصيص فرق طبية متحركة لتطعيم العاملين بالمصالح الحكومية على مستوى مراكز المحافظة، كما تم زيادة مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا الخاص بالمسافرين، إلى 6 مراكز بجميع مراكز المحافظة، بالإضافة إلى مراكز تلقي اللقاح الثابتة وعددها 17 مركز وهي مخصصة لجميع المواطنين وكذلك 40 فريق طبي متحرك