«التعليم» تعلن رسميًا موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

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أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، موعد إعلان وزارة التربية والتعليم نتيجة الدور الثاني من الثانوية العامة 2021 ورابط نتيجة الدور الثاني عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك».

حدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، الدور الثاني، وقال في «بوست» عبر صفحته الرسمية على موقع Facebook.

وأوضح وزير التعليم: «تعلن وزارة التربية والتعليم، نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020-2021، وذلك في الساعة الثانية ظهرًا يوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021.»

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021

قال الدكتور طارق شوقي إنه سيتم إعلان نتيجة الدور الثاني على نفس رابط النتيجة الأصلي، على موقع وزارة التربية والتعليم.

ويمكن معرفة النتيجة فور إعلانها في الموعد المحدد مباشرة عبر رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021.

رابط وموعد تظلمات الدور الثاني 2021

يتم في اليوم التالي لإعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة فتح باب التقدم الإلكتروني للتظلمات من نتيجة الدور الثاني، وذلك عقب اعتماد النتيجة من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

وقدمت وزارة التربية والتعليم خدمة التظلم اليدوي من نتيجة الثانوية العامة للناجحين في الدور الأول نظير دفع مبلغ 300 جنيه لكل مادة يرغب في مراجعتها.

يمكن الدخول على رابط التظلمات عبر الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم، أو عبر الدخول مباشرة هنا عبر رابط التظلمات من نتيجة الدور الثاني.

رابط موقع التنسيق لطلاب المرحلة الثالثة والدور الثاني

يمكن تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني مباشرة عبر موقع بوابة الحكومة المصرية أو مباشر عبر رابط تنسيق الدور الثاني والمرحلة الثالثة.

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بدأت اليوم أعمال تنسيق المرحلة الثالثة من الثانوية العامة 2021، والتى تستمر لمدة 3 أيام، وتقبل من مجموع درجات بحد أدنى 50%، من الناجحين في الدور الأول، والناجحين في الدور الثاني.

نهاية تنسيق المرحلة الثالثة للدور الأول وموعد تنسيق الدور الثاني

ينتهي في السابعة من مساء الإثنين 20-9-2021 تنسيق المرحلة الثالثة الذي بدأ رسميًا السبت الماضى الموافق 18 سبتمبر 2021.

ويبلغ طلاب المرحلة الثالثة الناجحين في الدور الأول من الثانوية العامة 66 ألفًا و997 طالبًا وطالبة، وتقبل من أدنى 50% للشعبة العلمية والأدبية.

وأعلن السيد عطا، المشرف على مكتب التنسيق، إن بدء تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الدور الثاني سيكون ضمن المرحلة الثالثة.

وسيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة عقب تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني الناجحين في الثانوية العامة 2021.

ويستطيع الطلاب تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الالكتروني عبر بوابة الحكومة المصرية أو مباشرة عبر رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2021.

رابط التظلمات من نتيجة الدور الثاني 2021

يتم بدء التظلمات من نتجية الدور الثاني اعتبارًا من يوم الأربعاء 22 سبتمبر وهو اليوم التالي لإعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة، والتى يعتمدهاالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم غدًا الثلاثاء.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم أيضًا خدمة التظلم اليدوي من نتيجة الثانوية العامة للناجحين في الدور الأول مقابل دفع مبلغ 300 جنيه لكل مادة يرغب الطالب في مراجعتها.

يمكن الدخول على رابط التظلمات عبر الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم مباشرة من خلال رابط التظلمات من نتيجة الدور الثاني.

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعليمات التظلمات الخاصة بطلاب الدور الأول من الثانوية العامة، الواجب اتباعها لإجراء إعادة التصحيح اليدوى لأوراق الإجابة في امتحانات الدور الأول، وهي: