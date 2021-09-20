تدريب الأطباء على أجهزة السونار خلال مبادرة كبار السن في القليوبية

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استقبل الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الدكتور محمد عبدالله مدير الإدارة المركزية للرعاية الاولية والدكتور طارق عوض مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية بالوزارة خلال زيارتهما لمحافظة القليوبية في حضور الدكتورة نجلاء مهدي مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية حيث تفقدوا مركز طبى كفر شكر للاطمئنان على تدريب الاطباء على استخدام أجهزة السونار الخاصة بمبادرة كبار السن.

وزيارة دار الاطفال المعثور عليهم بمركز حجازى بشبرا الخيمة ومركزى نوبار وعثمان للاطمئنان على التجهيزات الخاصة بمبادرة كبار السن.

كما تابعت اللجنة آليات توفير جميع الخدمات المناسبة والمقدمة للاهتمام بصحة المسنين وكبار السن وتقديم خدمات الرعاية اللازمة لهم من إجراء فحوصات طبية وفحص القلب وإجراء التحاليل الهامة لهم في إطار حرص الدولة المصرية على صحة مواطنيها واستكمالا للمبادرات الرئاسية التي أطلق شارتها الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرص وزارة الصحة والسكان على تطوير أداء مقدمي الخدمة الصحية.