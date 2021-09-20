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رفع 55 ألف طن قمامة من شوارع الإسكندرية (صور)

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رفع 55 ألف طن قمامة من شوارع الإسكندرية (صور) رفع 55 ألف طن قمامة من شوارع الإسكندرية (صور)

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شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، علي رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة النظافة لتكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة بأحياء الإسكندرية أول بأول ، مؤكدا على أنه غير مسموح بأي شكل من الأشكال أن تظهر المدينة بشكل لا يليق بها أمام أهلها وزوارها.

في هذا الصدد ؛ كثفت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع شركة نهضة من أعمالها في رفع القمامة من الشوارع ، وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار .

وقامت الشركة المختصة برفع 12 ألف طن مخلفات صلبة، وما يقرب من 43 ألف طن مخلفات طبية، بخلاف ما رفعته الأحياء، وذلك خلال 72 ساعة ، كما كثفت الأحياء حملات النظافة والتطهير على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وحرصا علي الصحة العامة للمواطنين.

رفع 55 ألف طن قمامة من شوارع الإسكندرية (صور)
رفع 55 ألف طن قمامة من شوارع الإسكندرية (صور)
رفع 55 ألف طن قمامة من شوارع الإسكندرية (صور)
رفع 55 ألف طن قمامة من شوارع الإسكندرية (صور)
رفع 55 ألف طن قمامة من شوارع الإسكندرية (صور)
رفع 55 ألف طن قمامة من شوارع الإسكندرية (صور)
رفع 55 ألف طن قمامة من شوارع الإسكندرية (صور)
رفع 55 ألف طن قمامة من شوارع الإسكندرية (صور)
رفع 55 ألف طن قمامة من شوارع الإسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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