تشميع 27 محلا ومقهى لمخالفة الإجراءات الاحترازية وضبط 17710 حالة إشغال وتحرير 1152 محضرا في الإسكندرية (صور)

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وجه اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، رؤساء الأحياء بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الإحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

الى ذلك، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء.

وأسفرت الحملات عن غلق 19 محل ، و 8 مقاهي لمخالفتها، والتحفظ على عدد 1710 حالة إشغال مختلفة، بالإضافة إلى تحرير 1152 محضر متنوع ما بين بيئة، وصحة، وطب بيطري، وقوى عاملة، وتموين، وتفتيش صيدلي، وإشغال طريق، ورخص محلات، وفرض غرامات فورية تقدر ب 93 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية .

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من إنتشار جائحة كورونا. مشدداً علي استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.

تشميع 27 محل ومقهى خالفت الإجراءات الاحترازية وضبط 17710 حالة إشغال وتحرير 1152 محضر فى الاسكندرية (صور)

تشميع 27 محل ومقهى خالفت الإجراءات الاحترازية وضبط 17710 حالة إشغال وتحرير 1152 محضر فى الاسكندرية (صور)

تشميع 27 محل ومقهى خالفت الإجراءات الاحترازية وضبط 17710 حالة إشغال وتحرير 1152 محضر فى الاسكندرية (صور)

تشميع 27 محل ومقهى خالفت الإجراءات الاحترازية وضبط 17710 حالة إشغال وتحرير 1152 محضر فى الاسكندرية (صور)

تشميع 27 محل ومقهى خالفت الإجراءات الاحترازية وضبط 17710 حالة إشغال وتحرير 1152 محضر فى الاسكندرية (صور)