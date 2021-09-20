انطلاق الدورة السابعة لملتقى الأديان «هنا نصلى معاً» بمجمع الأديان

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تنطلق فعاليات الدورة السابعة من ملتقى الأديان بمجمع الأديان بمصر القديمة تحت شعار «هنا نصلى معاً»، الثلاثاء 21 سبتمبر الجارى، 8 مساءً، الذي يقيمه الفنان انتصار عبدالفتاح، تحت برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارة السياحة والاًثار والهيئة العامة للتنشيط السياحى ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب.

وأكد «عبدالفتاح» الملتقى فرصة لتوحيد المشاعر والتأكيد على فكرة التواصل الإنسانى ومفهوم الأديان بمعناه الكونى، فمن هذه الأرض المباركة تشدو الصلوات بكل اللغات وسط هذا المكان المقدس الذي يُضىء الشموع من كل مكان يكون موعداً سنوياً ثابتاً حيث نصلى معاً من أجل الإنسان.

جدير بالذكر أن الفنان انتصار قام بتأسيس ملتقى الأديان عام 2015 حيث قدم الدورة الأولى والثانية والثالثة بسانت كاترين والرابعة والخامسة والسادسة بمجمع الأديان، يتميز هذا المشروع بالإنسجام مع تفرد وعبقرية المكان وعمق الحضارة المصرية وجوهر الأديان، حيث نلتقى جميعاً في هذا الفضاء الروحى متطهرين بالأنغام الروحية ومتوضئين بالتسامح والمحبة والسلام بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين لتكون بمثابة فضاء أوسع أفقا تتوحد فيه جميعا ليصبح الإنسان هو الوطن والوطن هو الأنسان.