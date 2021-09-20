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قبل انطلاق عرضه.. كواليس مشاركة رامي مالك في فيلم no time to die

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قبل انطلاق عرضه.. كواليس مشاركة رامي مالك في فيلم no time to die قبل انطلاق عرضه.. كواليس مشاركة رامي مالك في فيلم no time to die

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بعد ما يقرب من عامين من التأجيلات، بسبب ، من المقرر أخيرًا عرض فيلم «جيمس بوند» الأخير الذي يحمل اسم«No Time to Die» «لا وقت للموت» في دور العرض السينمائية في 8 أكتوبر المقبل، الفيلم بطولة دانييل كريج في شخصية العميل السري جيمس بوند، ويشاركه البطولة الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك الذي يجسد دور الشرير «لوتسيفر سافان»في الفيلم.

المخرجة ديبي ماكويليامز ومسؤولة عن الكاستينج خلال سلسلة أفلام «جيمس بوند» الشهيرة قالت عن تعاونها مع رامي مالك في تصريحات لـ «Entertainment Weekly»: «لقد قضيت وقتًا غريبًا جدًا في محاولة إدخال رامي مالك إلى الفيلم لأن وكلائه لم يستجيبوا حقًا عندما اقترحت أنهم قد يرغبون في مقابلته خلال الفيلم الذي يصعب إدخال أي ممثل مهما كانت شهرته موهبته له».

وعملت «ماكويليامز» كمخرجة في أكثر من 10 أفلام لسلسلة جيمس بوند بدءًا من عام 1981، وطوال 3 عقود من اختيارها لأفلام العميل السري 007 كشفت عن كواليس ماوصفته بـ«الوقت الغريب» في اختيار رامي مالك، والذي حفز حصوله على أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم «Bohemian Rhapsody» عام 2018 في مشاركته في سلسلة «جيمس بوند».

وأضافت أن كل شخص في فيلم «بوند» يجب أن يأتي وأن يقابله الجميع أولاً ،فلا يحصل ممثل فقط على العقد من خلال أنه ممثل معروف ولحسن الحظ بالنسبة للفيلم، فقد واجهت مالك نفسه، مما جعل عملية تسكينه في الدور تتحرك بشكل أسرع، خاصة حين شاهدته في فيلم «Bohemian Rhapsody»، والتقيته عقب عرضه وتحمست له.

ويجسد رامي مالك دور عالم شرير في الفيلم يستغل جيمس بوند ويحاول السيطرة عليه.

المصرى اليوم

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