إيناس عبدالدايم تكرم اسم الراحل أسامة نور الدين

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كرمت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة مساء أمس الأحد اسم الكاتب الراحل «أسامة نور الدين» وذلك عقب مشاهدتها العرض المسرحي «أحدب نوتردام» من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، جدير بالذكر أن العرض أحد أعمال الكاتب الراحل التي ترجمها وكتبها للمسرح، ومن إخراج ناصر عبدالمنعم، تسلم التكريم أبناء الكاتب الراحل أسامة نور الدين وهم أسماء أسامة نور الدين، محمود أسامة نور الدين، عمر أسامة نور الدين .

جدير بالذكر ان الكاتب الراحل أسامة نور الدين ترجم وكتب العديد من الأعمال المسرحية، حيث ترجم للمؤلف المسرحي يوجين أونيل نصوص أنا كريستي، وراء الأفق، كما ترجم للمؤلف المسرحي تينسي وليامز نص «الحيوانات الزجاجية، بالاضافة إلى ترجمة ومسرحة رواية» البؤساء «لفيكتور هوجو، وغيرها من الأعمال .

«أحدب نوتردام» يقدم يوميا ماعدا الثلاثاء على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة، العرض بطولة يحيى محمود، رجوى حامد، مريم الجندي، محمد دياب، عمرو شريف، محمود طلعت، فادي ثروت، مي السباعي، جورج أشرف، هبة قناوي، محمد عبدالوهاب، أحمد مخيمر، شريف فاروق، حسام الشاعر، آية خلف، محمد حسيب، أشعار طارق على، موسيقى وألحان كريم عرفة، استعراضات كريمة بدير، ديكور حمدي عطية، أزياء نعيمة عجمي، العرض عن رواية أحدب نوتردام لفيكتور هوجو .