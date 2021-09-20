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كريم قاسم عضوا بلجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية السينمائي

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كريم قاسم عضوا بلجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية السينمائي كريم قاسم عضوا بلجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية السينمائي

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يشارك الفنان كريم قاسم في مهرجان الإسكندرية لأفلام البحر المتوسط بدورته 37 كعضو لجنة تحكيم بمسابقة الأفلام القصيرة والذي يُقام في الفترة ما بين 25 وحتى 30 سبتمبر المقبل، ويشاركه في لجنة التحكيم النقاد الألماني توماسي كاسكي، المخرج الإسباني نايرا سانز، والدكتور حسن الروخ استاذ بالمعهد العالي للسينما بالرباط والمخرجة البوسنية اينا سينديجارفيك.

من ناحية أخرى كان كريم قاسم قد أنهى تصوير مشاهده في مسلسل «جانب مظلم» حيث يقوم ببطولة حلقات«عالحلوة والمرة» والذي سيُعرض قريبًا على منصة شاهد vip، ويشارك كريم قاسم بطولة الحلقة سلمى أبوضيف يقوم كريم خلال أحداث المسلسل بدور شاب يُدعي يوسف.

وكان للفنان كريم قاسم أعمال درامية سابقة عُرضت على منصة شاهد vip وحصدت العديد من المشاهدات مثل مسلسل «مملكة إبليس» بجزأيه الأول والثاني، والذي عُرض حصريًا ونال إشادات نقدية وجماهيرية واسعة، وأيضًا «لما كنّا صغيرين» الذي نافس به في موسم رمضان 2020، ومن الناحية السينمائية يُعرض له فيلم «ولاد رزق 2» وأيضًا فيلمه «سوّاح».

كما يُعرض لكريم قاسم 3 أعمال على منصة نتفلكس وهم فيلمه سواح للمخرج أدولف العسال والذي حصل على أكثر من 20 جائزة في مهرجانات سينمائية مختلفة، وفيلم«ليل خارجي» للمخرج أحمد عبدالله، والفيلم العالمي «The First Line».

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المصرى اليوم

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