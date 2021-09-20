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عبد الستار صبري: مورينيو يرغب في وجودي معه لتنمية مهارات لاعبي روما.. وانتظر عرضًا رسميًا

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عبد الستار صبري: مورينيو يرغب في وجودي معه لتنمية مهارات لاعبي روما.. وانتظر عرضًا رسميًا عبد الستار صبري: مورينيو يرغب في وجودي معه لتنمية مهارات لاعبي روما.. وانتظر عرضًا رسميًا

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كشف عبدالستار صبري، نجم منتخب السابق، عن تفاصيل ترشيحه للعمل في نادي روما الإيطالي مع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي للفريق.

وقال «عبدالستار»، في تصريحات تليفزيونية : «لما قابلت (مورينيو) أثناء وجوده في مصر لتحليل بطولة أمم إفريقيا تحدثنا سويًا».

وتابع : «(مورينيو) وعدني بأني سأنضم معه في حالة انضمامه إلى فريق، كنت قريبًا من العمل معه في (توتنهام)، ولكن تمت إقالته بشكل مفاجئ».

وأضاف : «وكيل أعماله كان يرغب في أن يكون وكيل أعمالي عندما كنت في صفوف بنفيكا البرتغالي، ولاأزال على تواصل مع (مورينيو) حتى تحدث معي مدير أعماله وأحد المسؤولين في نادي روما منذ فترة قريبة».

وواصل : «مدير أعمال (مورينيو) ومسؤول روما أكدا لي أني من الترشيحات القريبة ضمن 3 أو 4 أسماء للتواجد في الجهاز الفني لتولي مهمة تنمية المهارات الفردية للاعبين».

واختتم «صبري» تصريحاته : «أنتظر في الفترة الحالية عرضًا رسميًا من نادي روما. هذا الأمر ليس عرض معايشة، ولكنه عرض عمل».

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