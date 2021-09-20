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ثورة غضب من جماهير ضد أسامة نبيه

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ثورة غضب من جماهير الزمالك ضد أسامة نبيه ثورة غضب من جماهير ضد أسامة نبيه

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يحسم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب خلال الساعات المقبلة قرار عودة أسامة نبيه من جديد للجهاز الفني للفريق بعدما تقدم باستقالته قبل أيام قليلة، ثم رحب بعد ذلك بالعودة من جديد لمنصبه كمدرب عام في جهاز الفرنسي باتريس كارتيرون.

ونشر أسامة نبيه منذ عدة ساعات، عبر حسابه الشخصي على التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رسالة إلى جماهير نادي ومسؤولي النادي، ووجدت هذه الرسالة رفضاً من جماهير الأبيض وحالة من الغضب الشديد تجاه أسامة نبيه.

وكتب أسامة نبيه في رسالته: «كل التحية والتقدير والاحترام لأعضاء اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك التي تتحمل أعباء لاحصر لها».

وأضاف: «نعلم كلنا مدي المسئوليه الكبيره التي تقع على عاتق الجميع داخل النادى والوقوف دائما جماهير وادارة واجهزه فنيه ولاعبين خلف الكيان العظيم لحصد البطولات وتحقيق الانجازات دائما».

واختتم: «شكر خاص لجماهير نادى الزمالك العظيمه التي تضرب دائما مثالا رائعا في حبها وعشقها ودعمها الدائم للكيان.. وكلنا دائما خلف نادى الزمالك العظيم».

وجاءت تعليقات الجماهير غاضبة وتحمل انتقاداً لاذعاً لموقف المدرب.

المصرى اليوم

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