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القيادة تهنئ رئيس مالطا بذكرى استقلال بلاده

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القيادة تهنئ رئيس مالطا بذكرى استقلال بلاده القيادة تهنئ رئيس مالطا بذكرى استقلال بلاده
تمنت له السعادة وللشعب الصديق اطراد التقدم

القيادة تهنئ رئيس مالطا بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس جورج فيلا؛ رئيس جمهورية مالطا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية مالطا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس جورج فيلا؛ رئيس جمهورية مالطا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية مالطا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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