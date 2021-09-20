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تأجيل بطولة خليجي 25 في البصرة إلى عام 2023

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تأجيل بطولة خليجي 25 في البصرة إلى عام 2023 تأجيل بطولة خليجي 25 في البصرة إلى عام 2023
مع احتفاظ العراق والبصرة تحديدًا بأحقية تنظيم البطولة

تأجيل بطولة خليجي 25 في البصرة إلى عام 2023

قرر المكتب التنفيذي لاتحادات دول الخليج العربي اليوم الاثنين، تأجيل بطولة خليجي 25 في البصرة إلى العام 2023.. جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي عبر الدائرة الإلكترونية المغلقة.

ووفق وكالة الأنباء العراقية (واع)، ذكر وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال في بيان للوزارة، أن "الاجتماع تَمَخّض عن إقرار تأجيل بطولة خليجي 25 إلى شهر يناير من العام 2023، مع احتفاظ العراق والبصرة تحديدًا بأحقية تنظيم البطولة بصورة طبيعية كما تم إقرارها".

وأضاف أن "الاجتماع حدد يوم الثلاثين من شهر حزيران العام 2022، موعدًا نهائيًّا لإكمال جميع متطلبات البطولة؛ على أن تستمر لجان التفتيش الهندسية في تواصلها مع العراق بهذا الشأن"؛ مبينًا أن "العراق أوفى بجميع المتطلبات وسيكسب المزيد من الوقت لتهيئتها بأفضل صورة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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