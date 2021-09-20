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أمانة حائل تغلق 79 منشأة وتصادر 285 كجم من المواد الغذائية

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أمانة حائل تغلق 79 منشأة وتصادر 285 كجم من المواد الغذائية أمانة حائل تغلق 79 منشأة وتصادر 285 كجم من المواد الغذائية
نفّذت أكثر من 8 آلاف جولة رقابية في المنشآت التجارية بالمنطقة

أمانة حائل تغلق 79 منشأة وتصادر 285 كجم من المواد الغذائية

أسفرت الجولات التفتيشية على المحال والمنشآت التجارية بمختلف أنواعها التي باشرتها الفِرَق الرقابية بأمانة منطقة حائل وبلدياتها للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية وتطبيق الإجراءات الصحية خلال النصف الأول من شهر صفر 1443هـ، عن تسجيل نحو 334 إشعارًا.

وقالت أمانة منطقة حائل: عدد الجولات التفتيشية التي نفذتها الفِرَق الرقابية بلغت 8185 جولة تفتيشية؛ بينما بلغ عدد الإغلاقات 79، وكمية المصادرات 285 كجم من المواد الغذائية.

وأضافت: كل البلديات التابعة والمرتبطة بها مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، إلى جانب تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى تخص الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية عبر مركز البلاغات الموحد بلدي 940.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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