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أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق أن أزمة فرجاني ساسي مع نادي الزمالك كانت البداية في السقوط المدوى وهذا الأمر بسبب سوء الإدارة داخل النادي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: «إدارة الزمالك لم تتعامل مع الأمور بشكل جيد والسبب ليس في الأموال وإنما في الإدارة، وللأسف لابد أن يتم الحديث عن الأسباب الحقيقة، لأنه هناك عدد كبير من اللاعبين غير قادة الإدارة على التجديد لهم حاليا».

وتابع:«الأزمة القادمة أشرف بن شرقي وستكون هناك أزمة، وعلمت أن نادي الزمالك أخذ قرض بقيمة 80 مليون جنية لسد إحتياجات النادي، ولم يتم حل الأمور بشكل صحيح حتى الأن، وأيضا أين العاملين في قناة الزمالك من التبرعات، فلابد أن يشاركوا أيضا ولكن لم يتحرك أحد منهم أبدا».

وواصل: «الإدارة هي المسئولة عن ما يحدث في نادي الزمالك وغير قادرين على تسيير الأمور، ونادي الزمالك يعلم منذ 3 أشهر أن هناك أزمة مع الفيفا ولماذا لم يتحل الحل منذ ذلك الوقت».

وأكمل: «لا يصح أن كل لاعب يرحل عن الزمالك بسبب أزمة ويهرب يعود بعدما يأخذ على حكم نهائي بدفع نادي الزمالك على أموال قيمة الغرامات، وإذا تعاملوا بهذه الطريقة في هذا الأمر فمن المفترض أن يعود جميع اللاعبون مرة آخرى».

واختتم: «رسالتي للإدارة، لو مش قادر أمشي، والجميع كان يعرف جيدا أن هناك أزمات داخل نادي الزمالك، والرواتب والمكافأت يعلموا عنها كل شئ، ويعرفوا جميعا ما يحدث في النادي، وهذا الحديث عيب للغايه، ولا يصح أن يتفاجئ المجلس بما يحدث حاليا».