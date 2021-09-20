البابا تواضروس: الله مّن علينا بنعم كثيرة.. والنجاح حلو والتفوق بركة (صور)

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هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المتفوقين في المراحل التعليمية وحملة الماجستير والدكتوراة في حفل رعوى بهيج عقد بمقر كاتدرائية الاقباط الارثوذكس في الاسكندرية، مساء الأحد.

وقال البابا تواضروس إنه «في هذه المناسبة واحتفالنا بالمتفوقين في سنوات كثيرة، اليوم هو يوم جميل، وأمسية نفرح فيها كلنا والآباء الأساقفة والآباء الكهنة وكل الأراخنة وكل الآباء والأمهات في كل أسرة، ونفرح معكم في مناسبة التفوق وتكريم الكنيسة لكم، وفي سنوات كثيرة من أول الإعدادية الثانوية الفنية والعامة بكالوريوس ليسانس للماجستير والدكتوراة لقصص النجاح التي سمعناها، وهي كلها صور مفرحة الحقيقة، ونفرح أن الكنيسة تكرّم كل أولادها وبناتها وتفرح بهم«.

وأضاف: «الشاب الذي قدّم لنا الإحصائيات فهو كان من ٣ سنوات في حفل تكريم له هنا يدعى بيتر وهو الآن في كلية الهندسة ومن المتفوقين، وهذا شيء جميل جدًا لأنه يعني أن السابقين لكم هم الذين يخدمون الاجتماع اليوم، وطبعًا مجموعة كبيرة من الآباء خدمت هنا ورتبت الأمور ومنهم القمص ابرام الوكيل وأبونا داود وأبونا أنطونيوس في مسابقة القراءة أيضًا، وكلها أعمال طيبة تفرّحنا وتصبح هذه الليلة ليلة لا ننساها في فرحتنا كلنا بأولادنا، وأنا معكم الآن وأرى أولادنا وبناتنا المتفوقين وأسأل كل واحد وكل واحدة بعض الأسئلة الصغيرة عن تفوقه ومجاله وأحلامه ومستقبله وكانت جميعها مفرحة جدًا، وسألت نفسي ما معنى تفوق؟ وما معنى تميُّز؟«.

وتابع: «الناجحين كثيرون ولكن اليوم نكرّم المتفوقين، فالنجاح حلو وشيء طبيعي، ولكن عندما يكون النجاح رفيع المستوى يصبح شكل من أشكال التفوق والتميز، لذلك أريد أن أقول لك أن التفوق هو ثلاث أمور رئيسية، أول أمر في التفوق أنه بركة ونعمة من المسيح، وبلا شك المسيح يُنعم علينا في حياتنا بالنجاح ويُنعم على بعضنا بالتفوق عندما يرى نجاحنا واجتهادنا ويرى مجهودنا وإصرارنا ويرى تواصل عملنا فيعطينا هذه النعم، وكما قال الكتاب»وَكَانَ الرَّبُّ مَعَ يُوسُفَ فَكَانَ رَجُلًا نَاجِحًا«ناجحًا متميزًا، وفعلاً في شخصيات الكتاب المقدس في العهد القديم تجد أن يوسف الصديق شخصية شبابية متميزة، فضلاً عن كونه في التاريخ وفي الكتاب المقدس ولكنه كشخصية شخصية متميزة وهي نعمة من عند ربنا، ونعم الله ما أكثرها فهو يشرق بشمسه ويعطينا من نِعمه في كل صباح، نِعم، وكيف يأخذ الإنسان من الله نعمة وأن تتحول هذه النعمة في حياته إلى شكر، وحوّلها إلى إنسان دائمًا يشكر الله على النعم«.

وتحدث البابا عن النعم، حيث قال: «نِعم الله كثيرة في حياتنا، فالصحة نعمة والأسرة نعمة والمكان الذي ندرس فيه نعمة والبلد التي نعيش فيها نعمة والكنيسة التي ننتمي لها نعمة والخدمة التي نحن فيها نعمة والأستاذ إلى علّمني نعمة والشخص الذي خدمني إذا كان أب كاهن أو أب أسقف أو خادم أو خادمة نعمة ربنا وضعه في طريقي، نعمة، ولهذا تفوّقنا هذا وتميّزنا نحوّله دائمًا إلى مشاعر الشكر الفائضة لله، وعندما يتعرض الإنسان لأي تعب أو عثرة أو ضيق في حياته عبر طريق الحياة، يتذكر يومًا من الأيام أن ربنا أعطاه هذه النعمة الكبيرة، نعمة التفوق في الدراسة ونعمة فرحة الكنيسة بهذا التفوق فضلاً عن فرحة الأسرة أيضًا، وثاني أمر هو أن التفوق إكليل، إكليل فخر وتاج على رأسَك وعلى رأسِك، وبلا شك هذا الإكليل هو إكليل فخر لَكْ ولكِ، وتميّزَك وتميّزِك وهذا التقدم والتفوق كل واحد في مجاله وفي دراسته وفي ترتيب المسئولين (ترتيب المتفوقين في كل مكان وكل كلية وكل جامعة) هذا إكليل، إكليل فخر، والآن كما يراك الناس وأنت تُكرّم من الكنيسة ومن آباءها والكنيسة فرحة بك باعتبارها أمنا كلنا وفرحين بك بالحقيقة، ويمكن لا نعرف عنك الكثير ولكن فرحين، وهذه الفرحة ربنا أنشأها فيك ووضع على رأسك إكليل، وهذا الإكليل كما قلت لك هو إكليل فخر، وطبعًا من الشطارة أن تحافظ عليه».

وأضاف: «على الرغم من أن هذا الإكليل أنت الذي تأخذه ويكتبون لك في الشهادة اسمك، ولكن للحقيقة هذا الإكليل يستحقه أيضًا أسرتك، والدك ووالدتك وأخوك وأختك الذين وقفوا بجانبك وساندوك ورتبوا لك أمور كثيرة حتى تستطيع الوصول لهذا التفوق، ويستحقه أيضًا المدرسين الذين تعبوا معك وعلموك وكانوا أمناء وسلّموك العلم بطريقة صحيحة، وأيضًا الأساتذة في الجامعة الذين وقفوا معك وشجعوك أن تستمر، وهكذا تستمر حياة الإنسان وحضارة الإنسان، فلماذا هناك حضارة للإنسان ويتقدم ؟، لأنه يوجد جيل يساعد جيل، وجيل صغير يكبر ويساعد الجيل التالي له،مستطرداً: أّذكر أيام أن تخرجنا من الجامعة هنا في إسكندرية، وقف أستاذ من الدكاترة وكنا نحبه كثيرًا، فقال لنا لقد وصلتوا للتخرج وستأخذون الشهادة وسيكتب بها أسماءكم ولكن رأيي بدلاً من كتابة أسماءكم يجب أن يُكتب أسماء والديكم في كل أسرة، لأن بالتأكيد الوالدين بذلوا كل إمكانية عندهم ليجعلوك أفضل منهم، وهذه سمة الأسرة الجميلة أن أي أب وأي أم يريد أن يكون ابنه أو بنته أحسن منه، ولهذا يبذل كل ماهو ممكن لديه حتى إذا حرم نفسه من لقمة، وحتى لو قلّل مصاريفه لأسباب معينة لأنه يريد أن يراك أنت نجم لامع، وحضورك، ويوم أن يقولوا عنك أنك نجحت وتفوقت وتميزت وأصبحت من الأوائل ما هي مقدار السعادة التي تكون في قلبهم، وكل تعب وكل ألم بذلوه يهون أمام أن يروك بهذا النجاح وهذا التفوق، وكما أن نجاحك هذا هو إكليل وفخر لك كذلك هو هدية كريمة تقدمها لأسرتك التي تعبت معك، فالتفوق ليس مجرد بركة ونعمة من عند ربنا ولا هو إكليل وتاج تأخذه وتضعه على رأسك ونراك العنصر المتميز في مجتمعك ودراستك وكليتك ولكن أيضًا التفوق هو نور للعالم».

وتابع: «أمامنا أمثلة جميلة جدًا مثال الدكتور أحمد زويل والذي حصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام ١٩٩٩ وتفوقه، وأيضًا الدكتور مجدي يعقوب، وهي أسماء لامعة جدًا، والدكتور مجدي يعقوب كلنا نعرف قصته ونفتخر بها، وأمامنا الدكتور فاروق الباز، وأيضًا دكتورة صارت وزيرة للبحث العلمي واسمها فينيس كامل جودة، وهي كانت إحدي ثلاثة في العالم في موضوع الفلزات، وقيسوا على هذا أسماء كثيرة جدًا، وأثناء هذه التفوق تجعل هذا التفوق أن يكون الإنسان نور للعالم، نور، انتبه كأنك وُضِعتَ على المنارة وصرت بهذا النور تخدم به كثيرين.

واستطرد قائلًا: «رويت لكم قصة سابقًا وأحب أن أقولها لكم أن شاب كان في الثانوية العامة وأخذوه ليكون خادم في مدارس الأحد وأعطوه فصل الملايكة أو أولى ابتدائي، فكان في وسط الطفال طفلة عندها مرض السكر، وكانت تأخذ الأنسولين بحقنة، وهذا الشاب كان يتألم جدًا لرؤيتها تأخذ الحقنة في الصباح والظهر والمساء بجرعات حسب وصف الطبيب، وكان يفكر مع نفسه لماذا لا يكون الأنسولين بطريقة أخرى بدلاً من الحقنة، وهذا الشاب دخل كلية الصيدلة في إسكندرية وفي نفس الوقت والده كان له صديق ألماني ومهندس فأهداه الكتاب المقدس بالألماني، ولأن الأب لا يعرف الألماني فأعطى الكتاب المقدس لابنه، وابنه بدأ يحب اللغة الألماني ويفتح الإنجيل بالعربي وأيضًا الألماني معًا ويحاول تركيب كلمة على كلمة وحرف على حرف، ودخل معهد جوته ودرس ألماني أثناء دراسة الصيدلة، وفي رأسه لماذا الأنسولين حقنة ولماذا لا يكون بوسيلة علاجية أخرى».

وتابع: «بعد انتهاء البكالوريوس سافر ألمانيا، وبدأ يدرس أبحاث ودراسات عليا، وبدأ في صنع دواء لعلاج سرطان الرئة، وهذا شيء عظيم لأن ليس بسهولة وصول الأدوية للرئة، ونجح، ولكن ما زال حلمه استبدال حقنة الأنسلوين بوسيلة أخرى للأطفال، وبعد أن أنهى دراساته في ألمانيا وحصل على دكتوراة ولكنه لم يحقق هدفه، سأل ما هي أكثر دولة في العالم مهتمة بإنتاج الأنسولين، فقالوا له أن أكبر شركة في العالم هي نوفو نورديسك في الدنمارك، فسافر إلى الدنمارك وكوّن فريق بحث، وسُميَ في ذلك الوقت عالم أساسي scientist principal، وهو شاب صغير لم يكمل سن الثلاثين، وبدأ من خلال الأبحاث في الكيمياء الحيوية وفي التكنولوجي بدأ أن يصنع الإنسولين بالاستنشاق inhalation، ولكنه غالي جدًا فلم يُسوّق تجاريًّا، ولكنه حقق الحلم، وبدأ اسمه يلمع لأنه أنجز إنجاز في مجال كبير واحتياج للعالم فصار نور للعالم، حتى أن عند قدومه إلى مصر كانت الشركة مسئولة عنه في الأكل والانتقالات إلى أي الأماكن لمتابعته لخوفهم عليه، ثم التحق بأكبر مركز بحثي دوائي في سويسرا، وسويسرا كما تعرفون مشهورة بشركات الأدوية الكبيرة، وبدأ يعمل في مجالات كثيرة وحقق أهداف كثيرة وصار نور في العالم، واسمه فادي مينا، صار نور في العالم، وعمله ونشاطه وتفوقه ووقوف ربنا معه، وكان يحكي لي حكاية لطيفة جدًا أنه عندما كان يكون أمامه تجارب احتمالية أن تنجح أو لا تنجح، فيضع جميع الاحتماليات كلها على سبيل المثال ٧٠ ولكن كل احتمال يتكلف ملايين على الشركة لتحقيقه، فكان يقول أنه كان يصلي بالمزامير والأجبية ويطلب من ربنا الإرشاد إلى رقم الاحتمال الصحيح، فيجيء له خاطر أو صوت من ربنا أن يبدأ باحتمال رقم ٣٤ مثلاً، وعندما يبدأ في العمل عليه يتضح أنه هو الاحتمال الناجح من وسط ٧٠ احتمال، فكيف ربنا يوفّقه وكيف يكون نور في العالم».

وكان البابا أجرى زيارة رعوية إلى الإسكندرية استمرت يومين قام خلالها بالعديد من الانشطة الرعوية والتكريمات.

البابا في الاسكندرية: الله مّن علينا بنعم كثيرة والنجاح حلو والتفوق بركة والوطن نعمة (صور)

البابا في الاسكندرية: الله مّن علينا بنعم كثيرة والنجاح حلو والتفوق بركة والوطن نعمة (صور)

البابا في الاسكندرية: الله مّن علينا بنعم كثيرة والنجاح حلو والتفوق بركة والوطن نعمة (صور)

البابا في الاسكندرية: الله مّن علينا بنعم كثيرة والنجاح حلو والتفوق بركة والوطن نعمة (صور)

البابا في الاسكندرية: الله مّن علينا بنعم كثيرة والنجاح حلو والتفوق بركة والوطن نعمة (صور)