أخبار عاجلة

"صحة الرياض" تعلن البدء في تقديم خدمة تنظير الجهاز الهضمي بمستشفى عفيف -
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل تستمر حتى 7 مساءً -
واس تُطلق شريطاً إخبارياً لأسعار الأسهم السعودية والعملات والمعادن والنفط والغاز على موقعها -
"أمن الطرق" يحذّر من تداعيات الرياح النشطة وتدني الرؤية بالرياض -
فتاة بورسعيدية تقتحم إحدى مجالات الرجال وتشتهر بتصليح الإلكترونيات -
سيبيريا.. بوتين يبيت ليلته في خيمة ولوحة فنية داخلها تثير ضحك شويغو -
سيبيريا.. بوتين يقود قارب صيد بصحبة وزير الدفاع -
جدة.. "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة" تنظم مسيرة حب بمناسبة اليوم الوطني 91 -
عَمَلٌ غير مسبوق.. "مرات" تنتج فيلمًا معبرًا عن "السلام الملكي" -
الوطني للأرصاد ينبه من أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تحدّت وتركت بصمتها في "الخضار المقطع".. شاهد قصة كفاح لفتاة سعودية

Print
تحدّت وتركت بصمتها في "الخضار المقطع".. شاهد قصة كفاح لفتاة سعودية تحدّت وتركت بصمتها في "الخضار المقطع".. شاهد قصة كفاح لفتاة سعودية
من فرع صغير بحي الملز تطوّر عملها حتى باتت تمتلك مشروعها الخاص

تحدّت وتركت بصمتها في

قصة كفاح فتاة سعودية.. "ريم الناصر"؛ بدأت عام 2018 بفرع صغير في حي الملز، وتطوّر عملها حتى باتت تمتلك مشروعها الخاص لبيع الخضراوات والفواكه، وافتتحت فرعها الثاني بالروضة.

وفي التفاصيل، تقول "ريم"، إن مجال عملها يتمثل في بيع الخضراوات والفواكه الجاهزة والمقطعة، بجانب توصيل المغلفات للمنازل عن طريق التطبيقات بأسعار منافسة.

وأضافت: "السوق كان يحتاج إلى هذا المجال مع كثرة الموظفات من النساء"، مشيرة إلى أنها واجهت عدة صعوبات، أهمها توافر ترخيص هذا النشاط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ماذا يخطر بباله عند ذكر الوطن؟.. موظف بـ"حشود الحرم": خدمة الزوّار تسعدني

ماذا يخطر بباله عند ذكر الوطن؟.. موظف بـ"حشود الحرم": خدمة الزوّار تسعدني

"صحة الرياض" تعلن البدء في تقديم خدمة تنظير الجهاز الهضمي بمستشفى عفيف

"صحة الرياض" تعلن البدء في تقديم خدمة تنظير الجهاز الهضمي بمستشفى عفيف

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل تستمر حتى 7 مساءً

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل تستمر حتى 7 مساءً

واس تُطلق شريطاً إخبارياً لأسعار الأسهم السعودية والعملات والمعادن والنفط والغاز على موقعها

واس تُطلق شريطاً إخبارياً لأسعار الأسهم السعودية والعملات والمعادن والنفط والغاز على موقعها