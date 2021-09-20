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مطار كابل يفتح أبوابه أمام الرحلات الدولية لفترة محدودة

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مطار كابل يفتح أبوابه أمام الرحلات الدولية لفترة محدودة مطار كابل يفتح أبوابه أمام الرحلات الدولية لفترة محدودة
أول رحلة أقلعت من المطار توجّهت إلى إسلام أباد

مطار كابل يفتح أبوابه أمام الرحلات الدولية لفترة محدودة

أعلنت هيئة الطيران المدني في أفغانستان، الإثنين، فتح مطار كابل أمام الرحلات التجارية الدولية لمدة 12 ساعة يومياً.

وبموجب القرار الجديد، سيعمل مطار كابل يومياً من السادسة صباحاً حتى السادسة مساءً، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وحسب تقارير صحفية، فإن أول رحلة تجارية دولية أقلعت من المطار توجّهت إلى إسلام أباد، الأحد.

وشهد مطار كابل فوضى عارمة خلال شهر أغسطس الماضي، في أعقاب انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

وسافر عبر هذا المطار أكثر من 150 ألف شخص خلال أيام، ما بين عمليات إجلاء أجانب أو فرار أفغان، بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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