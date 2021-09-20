«القباج» تشارك في جلسة عن «دور المنظمات الأهلية في التصدي للهجرة غير الشرعية» بالإسكندرية

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تستضيف محافظة الاسكندرية، الإثنين، جلسة حوارية بعنوان «دور منظمات العمل الأهلى في التصدي للهجرة غير الشرعية»، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وذلك في إطار توجيهات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية باعتبار عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى.

وتأتي الجلسة في اطار زيارة رسمية تقوم بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم إلى الإسكندرية حيث تشارك في الجلسة، إلى جوار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر،والدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب.

كما تشهد وزيرة التضامن الاجتماعي أيضًا في فعالية أخرى خلال اليوم ختام معسكر «إعداد المبادرات الشبابية الخاصة بمشروع مودة بقرى حياة كريمة»، والذى يقام في الثالثة عصرًا بالمدينة الشبابية بأبوقير.

وتبدأ فعاليات الزيارة بمركز التدريب للبحوث والصحة الإنجابية بجوار كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الإسكندرية.