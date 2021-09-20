أخبار عاجلة

"صحة الرياض" تعلن البدء في تقديم خدمة تنظير الجهاز الهضمي بمستشفى عفيف -
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل تستمر حتى 7 مساءً -
واس تُطلق شريطاً إخبارياً لأسعار الأسهم السعودية والعملات والمعادن والنفط والغاز على موقعها -
"أمن الطرق" يحذّر من تداعيات الرياح النشطة وتدني الرؤية بالرياض -
فتاة بورسعيدية تقتحم إحدى مجالات الرجال وتشتهر بتصليح الإلكترونيات -
سيبيريا.. بوتين يبيت ليلته في خيمة ولوحة فنية داخلها تثير ضحك شويغو -
سيبيريا.. بوتين يقود قارب صيد بصحبة وزير الدفاع -
جدة.. "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة" تنظم مسيرة حب بمناسبة اليوم الوطني 91 -
عَمَلٌ غير مسبوق.. "مرات" تنتج فيلمًا معبرًا عن "السلام الملكي" -
الوطني للأرصاد ينبه من أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

شنّ حملة على الصيدليات والمراكز الطبية والعيادات غير المرخصة بمركز قلين

Print
شنّ حملة على الصيدليات والمراكز الطبية والعيادات غير المرخصة بمركز قلين شنّ حملة على الصيدليات والمراكز الطبية والعيادات غير المرخصة بمركز قلين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت مديرية بكفر الشيخ، بالاشتراك مع مباحث التموين والتفتيش الصيدلي بالمحافظة، الإثنين، حملة مكبرة على عدد من الصيدليات العامة والمراكز الطبية والعيادات الخاصة غير المرخصة بدائرة مركز قلين.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، والعقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بمشاركة الدكتور تامر حجازي، مدير التفتيش الصيدلي بالمحافظة، والدكتور سامح البنا، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والدكتور محمد عبدالقوي، المفتش بمباحث التموين، والدكتور ماجد مصطفى، بالتفتيش الصيدلي، ورضا صلاح، بالرقابة التموينية.

وأسفرت الحملة عن ضبط صيدلية بدون ترخيص، بإحدى قرى مركز قلين، وضبط كميات كبيرة من الأدوية حوالي 549 صنفًا من الأدوية، عبارة عن عبوات دوائية منتهية الصلاحية وبدون أي فواتير ومجهولة المصدر وتابعة لهيئة التأمين الصحي وهيئة الشراء الموحد، بالإضافة إلى أدوية مؤثرة على الحالة النفسية «جدول ثان»، وعينات طبية محظور بيعها.

وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم برقم 2005 جنح أ د ط لسنة 2021، وأًُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«التموين»: تشكيل لجنة تنظيمية ‏للتنسيق بشأن جائزة مصر للتميز الحكومي

«التموين»: تشكيل لجنة تنظيمية ‏للتنسيق بشأن جائزة مصر للتميز الحكومي

مباحث التموين: ضبط 1171قضية تموينية خلال 24 ساعة

مباحث التموين: ضبط 1171قضية تموينية خلال 24 ساعة

مستشار وزير التموين يدعو المواطنين لسرعة شراء ذهب: السعر سيرتفع آخر الشهر

مستشار وزير التموين يدعو المواطنين لسرعة شراء ذهب: السعر سيرتفع آخر الشهر

تخفيضات تصل لـ30%.. وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان معرض «أهلا مدارس»

تخفيضات تصل لـ30%.. وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان معرض «أهلا مدارس»