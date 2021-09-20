شنّ حملة على الصيدليات والمراكز الطبية والعيادات غير المرخصة بمركز قلين

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شنّت مديرية التموين بكفر الشيخ، بالاشتراك مع مباحث التموين والتفتيش الصيدلي بالمحافظة، الإثنين، حملة مكبرة على عدد من الصيدليات العامة والمراكز الطبية والعيادات الخاصة غير المرخصة بدائرة مركز قلين.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، والعقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بمشاركة الدكتور تامر حجازي، مدير التفتيش الصيدلي بالمحافظة، والدكتور سامح البنا، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والدكتور محمد عبدالقوي، المفتش بمباحث التموين، والدكتور ماجد مصطفى، بالتفتيش الصيدلي، ورضا صلاح، بالرقابة التموينية.

وأسفرت الحملة عن ضبط صيدلية بدون ترخيص، بإحدى قرى مركز قلين، وضبط كميات كبيرة من الأدوية حوالي 549 صنفًا من الأدوية، عبارة عن عبوات دوائية منتهية الصلاحية وبدون أي فواتير ومجهولة المصدر وتابعة لهيئة التأمين الصحي وهيئة الشراء الموحد، بالإضافة إلى أدوية مؤثرة على الحالة النفسية «جدول ثان»، وعينات طبية محظور بيعها.

وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم برقم 2005 جنح أ د ط لسنة 2021، وأًُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.