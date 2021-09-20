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هل ينتقل فراس شواط للدوري المصري؟ مدير الصفاقسي يرد

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هل ينتقل فراس شواط للدوري المصري؟ مدير الصفاقسي يرد هل ينتقل فراس شواط للدوري المصري؟ مدير الصفاقسي يرد

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نفى غازي الغرايري المدير الرياضي لنادي الصفاقسي وجود مفاوضات مع نادي الشرقية للدخان لانتقال فراس شواط مهاجم الفريق التونسي للدوري المصري.

وأعلن علاء نوح المدير الفني للشرقية للدخان أمس، عن تعاقد ناديه مع عدد من اللاعبين التوانسة خلال فترة انتقالات الصيف الحالية من بينهم فراس شواط مهاجم نادي الصفاقسي التونسي.

وقال غازي في تصريحات اذاعية: «ما يتردد غير صحيح، لم نتفق مع نادي الشرقية للدخان ولم نتلقى أي عروض من الأساس».

وتابع: «لا أعلم سبب تصريحات المدير الفني للفريق المصري، من الوارد أن أحد الوكلاء وعده بانهاء الصفقة ولكن لم نتلقى أي عرض».

وأختتم مسؤول نادي الصفاقسي تصريحاته: «لا نفكر في رحيل فراس شواط من الأساس، هو من اللاعبين الأساسيين في قوام الفريق».

المصرى اليوم

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