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إزالة ١٣٨ حالة تعدٍّ ضمن الموجة الـ١٨ بالشرقية (صور)

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إزالة ١٣٨ حالة تعدٍّ ضمن الموجة الـ١٨ بالشرقية (صور) إزالة ١٣٨ حالة تعدٍّ ضمن الموجة الـ١٨ بالشرقية (صور)

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، لاسترداد حق الدولة والشعب خلال الموجة الـ ١٨، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وقال محافظ الشرقية في تصريحات صحفية، الإثنين، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة ٢٥ حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة ٢ فدان و٦ قراريط و٦ أسهم، كما تم إزالة ١١٣ حالة تعد بالبناء المخالف بمساحة ١٣ ألفا و٣٩١ مترا بمراكز «ديرب نجم، أولاد صقر، ههيا، الزقازيق، كفر صقر، أبوكبير، فاقوس، الإبراهيمية، منيا القمح، أبوحماد»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المحافظ استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

المصرى اليوم

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