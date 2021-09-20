عبدالستار صبري : «هسافر إنجلترا لمقابلة كريستيانو رونالدو»

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أكد عبدالستار صبري، نجم الكرة المصرية السابق، أنه سيسافر إلى إنجلترا قريبًا من أجل مقابلة كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي مانشستر يونايتد.

وقال «عبدالستار»، في تصريحات تليفزيونية : «لما كنت في سبورتنج كان فيه تواصل بيني وبين كريستيانو رونالدو».

وأضاف : «هروح إنجلترا قريب مخصوص لمقابلته، هو وحشني، وبحبه جدًا، ومن زمان ماتقابلناش. في صداقة بيني وبين أسرته، ووحشوني جدًا».

وواصل : «فيه أصدقاء قريبين منه موجودين معاه في إنجلترا هتواصل معاهم علشان أعرّفه اني مسافر له».