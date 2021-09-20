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مياه أسيوط: توريد حواجز مطاطية وماصة للمواد البترولية لـ5 محطات بتكلفة ٧٠٠ ألف جنيه

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مياه أسيوط: توريد حواجز مطاطية وماصة للمواد البترولية لـ5 محطات بتكلفة ٧٠٠ ألف جنيه مياه أسيوط: توريد حواجز مطاطية وماصة للمواد البترولية لـ5 محطات بتكلفة ٧٠٠ ألف جنيه

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أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، أنه تم توريد حواجز ماصة للمواد البترولية وأخرى مطاطية بجميع مشتملاتها، بتكلفة إجمالية 700 ألف جنيها ضمن الخطة السنوية التي تخصصها الشركة للارتقاء بأدائها الخدمي، وذلك أمام مآخذ (محطة صدفا المرشحة، ومحطة مياه الأربعين النقالي، ومحطة مياه عرب المدابغ النقالي) ضماناً لاستمرارية التشغيل دون أي مؤثرات تؤثر على مستوى الخدمة.

وقال «عبدالغفار» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن الشركة تواصل تجاربها العملية لتطبيق الحواجز الماصة للمواد البترولية والحواجز المطاطية أمام مأحذ محطاتها المرشحة لحماية مآخذ تلك المحطات من التلوث الناتج عن حدوث أي تسرب للزيوت والشحوم أو أي مواد بترولية أخرى من السفن والعبارات النهرية المارة بنهر النيل.

وأشار أنه تم تطبيق تلك الإجراءات التأمينية بمحطة مياه نزلة عبداللاه المرشحة الكبرى، تلى ذلك تطبيق التجربة أمام مأخذ محطتى التشيكى والألمانى، ثم تباعا خمسة محطات جديدة امتثالاً لخطط سلامة ومأمونية المياه التي تضعها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف أن تلك التجربة تأتي كخطوة جديدة ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لخطط وسلامة ومأمونية المياه بهدف جودة المياه المنتجة وحرصاً على استدامة تقديم الخدمة بالجودة المطلوبة.

المصرى اليوم

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