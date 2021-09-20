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الأهلي يضم عمر عزب لفريق السلة

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الأهلي يضم عمر عزب لفريق السلة الأهلي يضم عمر عزب لفريق السلة

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أعلن رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، إتمام التعاقد مع اللاعب عمر عزب للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، لمدة 4 مواسم.

وأوضح «عبدالقادر» أن اللاعب وقّع على العقود، وتم إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بقيده في قائمة الفريق، وذلك في إطار تدعيم صفوف رجال سلة الأهلي بأفضل العناصر للمنافسة بقوة وتحقيق الانتصارات في جميع المسابقات.

وقال مدير عام النشاط الرياضي : «عمر عزب لاعب مميز، ويمثل إضافة حقيقية لفريق رجال سلة الأهلي، والذي تم تدعيمه هذا الموسم بالعديد من الصفقات القوية، وأبرزها الأمريكي مايكل تومسون ومروان سرحان، فضلًا عن التعاقد مع الأمريكي مايكل فاكوادي للمشاركة مع الفريق في البطولة العربية التي تُقام في الإسكندرية خلال الأيام القادمة».

ووجّه «عبدالقادر» الشكر إلى مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على دعمه المستمر لجميع فرق النشاط الرياضي، وتلبية جميع متطلبات الأجهزة الفنية من معسكرات وتعاقدات قوية من أجل المنافسة بقوة والتتويج بكل البطولات.

المصرى اليوم

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