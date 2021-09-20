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وزيرة الهجرة تشارك في ملتقى شرم الشيخ السنوي الثالث للتأمين وإعادة التأمين

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وزيرة الهجرة تشارك في ملتقى شرم الشيخ السنوي الثالث للتأمين وإعادة التأمين وزيرة الهجرة تشارك في ملتقى شرم الشيخ السنوي الثالث للتأمين وإعادة التأمين

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تشارك السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في ملتقى شرم الشيخ السنوي الثالث للتأمين وإعادة التأمين والمؤتمر السابع والعشرين للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، والذي ينعقد في الفترة من 19 وحتى 22 سبتمبر الجاري تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويشارك في الملتقى أيضًا وزير المالية د. محمد معيط، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وخالد إمام، نائب رئيس البريد المصري للشمول المالي، ويوسف الفاسي، رئيس الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر أكثر من 1000 مشارك من جميع أنحاء العالم يمثلون كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة العالمية وأعضاء الاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين وإعادة التأمين، وخبراء التأمين الدولية، والجهات ذات العلاقة بالتأمين والمعنية بشكل مباشر أوغير مباشر.

ويناقش الملتقى العديد من الموضوعات من بينها: دور الاستجابة الرقابية والتنظيمية في تعزيز أداء صناعة التأمين، استراتيجيات الاستدامة والشمول المالي، دور التقنيات التأمينية وآليات التحول الرقمي في صياغة مستقبل صناعة التأمين، التميز في تطوير نماذج الأعمال، وقدرة صناعة التأمين على مواكبة المتغيرات الحديثة – ما بعد جائحة كوفيد 19.

وتأتي أهمية انعقاد المؤتمر بمدينة شرم الشيخ للتأكيد على أن مازالت مقصدًا سياحيًا جاذبًا لعقد مثل هذه الملتقيات والمؤتمرات ذات الطبيعة الدولية بصناعة التأمين ومسؤولي الإدارة العليا وصناع القرار بأسواق التأمين العالمية ووسائل الإعلام المحلية والعالمية.

المصرى اليوم

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