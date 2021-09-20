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إعترافات السائق المتهم بدهس الشيخ هانى الشحات :فوجئت به امامى

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إعترافات السائق المتهم بدهس الشيخ هانى الشحات :فوجئت به امامى إعترافات السائق المتهم بدهس الشيخ هانى الشحات :فوجئت به امامى

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أمرت جهات التحقيق فى مدينة نصر بانهاء إجراءات دفن الشيخ هانى الشحات خطيب المسجد الذى لقى مصرعه فى حادث دهس بمدينة نصر امس فى حادث مروع ،وكشفت التحقيقات عن مفاجأة كبرى وهى ان إمام وخطيب مسجدالارقم الذى فارق الحياة قام بقطع الطريق بشارع الخليفة المامون بطريقة خاطئة مما تسبب فى اصطدام إحدى سيارات النقل القادمة من الإتجاه الآخر والتى كانت تسير فى فى طريقها المحدد لها بسيارته وسيارة أخرى ونتج عن ذلك وفات خطيب المسجد وإصابة قائد سيارة اخرى .

تم ضبط سائق السيارة النقل الذى اكد انه كان يسر فى الطريق المحدد له وان المجنى عليه قطع عليه الطريق فجأة ودخل فى مسار غير المحدد له وهو ما اكدته التحقيقات وكاميرات المراقبة التى رصدت الحادث وتبين ان الشيخ هانى الشحات قطع الطريق فجاة فوقع الحادث .

المصرى اليوم

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