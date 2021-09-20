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يواجه المنتخب الوطني للكرة الطائرة «شابات تحت 18 سنة» نظيره منتخب بيرو في مستهل مشواره بمنافسات بطولة العالم للكرة الطائرة، والتي تستضيفها المكسيك حتى 29 من الشهر الحالي.

وتوجد مصر في المجموعة الثانية برفقة منتخبات إيطاليا وتركيا وبيرو والدومينيكان.

وتضم قائمة الفريق اللاعبات فرح عز وملك البحيري وتقى الله مدحت ومريم ياسر وملك شاهين وآيات ياسين وشاهندا حاتم وفريدة هشام وحبيبة زعتر وهنا أيمن وفريدة الزرقا وفرح زكي.

وتترأس البعثة نادية رشوان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة، ونجلاء المصري، المدير الفني للفريق، وأيمن فؤاد، المدرب، ومي محمود حسني، محلل تقني.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبنا الوطني بنظيره الإيطالي، غدًا الثلاثاء، في ثانية المواجهات، على أن يلتقي بتركيا يوم 23 سبتمبر، ثم الدومنيكان يوم 24 من الشهر نفسه.