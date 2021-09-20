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طبيب الأهلى يكشف موعد عودة بيرسى تاو لتدريبات الفريق

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طبيب الأهلى يكشف موعد عودة بيرسى تاو لتدريبات الفريق طبيب الأهلى يكشف موعد عودة بيرسى تاو لتدريبات الفريق

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كشف أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي موعد عودة الثنائي المصاب بيرسي تاو ومحمود متولي، للتدريبات الجماعية مع الفريق الأحمر.

وقال طبيب الأهلي فى تصريحات تلفزيونية : «إصابة تاو ليست مزمنة كما تردد، هي إصابة عضلية تعرض لها، خلال مران منتخب جنوب أفريقيا».

وأضاف: «طبيب منتخب بلاده قلل من خطورة الأمر ونصحه بالحصول على المسكنات واللعب بشكل طبيعي».

وقال: «اللاعب شارك في مباراة منتخب جنوب أفريقيا الأولى لمدة 60 دقيقة، ثم شارك في الثانية لمدة 70 دقيقة، وبعدها شعر بآلام في العضلة الضامة، وبعد الخضوع للفحوصات تبين إصابته بتمزق في العضلة الضامة، كما تم حقن اللاعب بالبلازما وحالته في تحسن، وتم فحصه بالسونار قبل الدخول في معسكر مغلق وأموره طيبة للغاية، ومن المتوقع أن يعود للتدريبات خلال أسبوعين في ظل البرنامج الذي وضع له».

وحول إصابة محمود متولي أوضح طبيب الأهلي أنه يعاني من التهابات في أوتار الركبة اليسرى وسيؤدي تدريبات تأهيلية لمدة أسبوعين بعدما تم حقنه بالبلازما.

وأكد جاهزية طاهر محمد وأكرم توفيق للقاء السوبر، موضحا أن أكرم تعرض لإصابة قوية في الوجه خلال معسكر منتخب وأمور اللاعب مستقرة بشكل كبير حاليًا فكسر الوجه يحتاج لـ6 أسابيع للشفاء بشكل كامل، لكنه جاهز لمواجهة السوبر في ظل ارتداء القناع الطبي الواقي.

المصرى اليوم

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